Cinéma documentaire Soirée spéciale Architecture et paysage Mur-de-Barrez

1 bis, rue de la Parro Mur-de-Barrez Aveyron

Une soirée documentaire avec 2 projections, pot de l’amitié et discussions venez rencontrer des architectes, paysagistes et urbanistes !

Accueil à partir de 18h.

A 18h30 Un architecte dans le paysage de Carlos Lopez (60 min).

Suivi d’un pot de l’amitié offert par l’Ordre des Architectes d’Occitanie et discussions.

A 20h Penser l’incertitude de Christian Barani (1h 39min). .

A documentary evening with 2 screenings, drinks and discussions: come and meet architects, landscape architects and urban planners!

