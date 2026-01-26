Cinéma documentaire Soirée spéciale Architecture et paysage Mur-de-Barrez
1 bis, rue de la Parro Mur-de-Barrez Aveyron
Tarif : – –
Début : Vendredi 2026-02-06
Une soirée documentaire avec 2 projections, pot de l’amitié et discussions venez rencontrer des architectes, paysagistes et urbanistes !
Accueil à partir de 18h.
A 18h30 Un architecte dans le paysage de Carlos Lopez (60 min).
Suivi d’un pot de l’amitié offert par l’Ordre des Architectes d’Occitanie et discussions.
A 20h Penser l’incertitude de Christian Barani (1h 39min). .
1 bis, rue de la Parro Mur-de-Barrez 12600 Aveyron Occitanie
English :
A documentary evening with 2 screenings, drinks and discussions: come and meet architects, landscape architects and urban planners!
