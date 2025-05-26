Informations pratiques

Mur-de-Barrez

Cinéma Pat’patrouille Mission Dino

1 bis, rue de la Parro Mur-de-Barrez Aveyron

Tarif : – – EUR

4

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-08-26

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-08-26

Animation, Aventure de Cal Brunker avec les voix de Rain Janjua, Carter Young, Mckenna Grace. Durée 1h28min

Dès 3 ans

Lorsqu’une mystérieuse tempête surprend leur navire, la Pat’ Patrouille s’échoue sur une île tropicale encore inexplorée… et peuplée de dinosaures! Ils y rencontrent Rex, un chiot courageux installé sur l’île depuis des années et devenu un véritable expert des dinosaures. Mais leur ennemi de toujours, M.Hellinger, arrive lui aussi sur l’île avec un projet dangereux exploiter ses richesses naturelles en creusant des mines. Ses actions imprudentes déclenchent bientôt l’éruption d’un gigantesque volcan endormi. La Pat’ Patrouille se retrouve alors entraînée dans une série de missions de sauvetage spectaculaires, plus impressionnantes que tout ce qu’elle a connu jusqu’ici. Elle devra arrêter M. Hellinger et sauver l’île avant qu’il ne soit trop tard. 4 .

1 bis, rue de la Parro Mur-de-Barrez 12600 Aveyron Occitanie

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English :

Animated adventure by Cal Brunker, featuring the voices of Rain Janjua, Carter Young, and McKenna Grace. Runtime: 1 hr 28 min

L’événement Cinéma Pat’patrouille Mission Dino Mur-de-Barrez a été mis à jour le 2026-07-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)