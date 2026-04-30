Mur-de-Barrez

Pierres romanes en Carladez concert de Bruno Bonhoure

Brommes Mur-de-Barrez Aveyron

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-28

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

Concert de Bruno Bonhoure.

A 20h30 à l’église de Brommes 10 .

Brommes Mur-de-Barrez 12600 Aveyron Occitanie +33 5 65 66 10 16

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English :

Concert by Bruno Bonhoure.

L’événement Pierres romanes en Carladez concert de Bruno Bonhoure Mur-de-Barrez a été mis à jour le 2026-04-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)