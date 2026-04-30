Pierres romanes en Carladez concert de Bruno Bonhoure Mur-de-Barrez
Pierres romanes en Carladez concert de Bruno Bonhoure Mur-de-Barrez vendredi 28 août 2026.
Mur-de-Barrez
Pierres romanes en Carladez concert de Bruno Bonhoure
Brommes Mur-de-Barrez Aveyron
Tarif : – – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-28
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
Concert de Bruno Bonhoure.
A 20h30 à l’église de Brommes 10 .
Brommes Mur-de-Barrez 12600 Aveyron Occitanie +33 5 65 66 10 16
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English :
Concert by Bruno Bonhoure.
L’événement Pierres romanes en Carladez concert de Bruno Bonhoure Mur-de-Barrez a été mis à jour le 2026-04-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)