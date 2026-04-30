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Pierres romanes en Carladez concert de Bruno Bonhoure Mur-de-Barrez

Pierres romanes en Carladez concert de Bruno Bonhoure Mur-de-Barrez vendredi 28 août 2026.

Adresse : Brommes

Ville : 12600 Mur-de-Barrez

Département : Aveyron

Début : vendredi 28 août 2026

Fin : vendredi 28 août 2026

Tarif : 10 Tarif de base plein tarif

Mur-de-Barrez

Pierres romanes en Carladez concert de Bruno Bonhoure

Brommes Mur-de-Barrez Aveyron

Tarif : – – EUR
10
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-28
fin : 2026-08-28

Date(s) :
2026-08-28

Concert de Bruno Bonhoure.
A 20h30 à l’église de Brommes 10  .

Brommes Mur-de-Barrez 12600 Aveyron Occitanie +33 5 65 66 10 16 

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English :

Concert by Bruno Bonhoure.

L’événement Pierres romanes en Carladez concert de Bruno Bonhoure Mur-de-Barrez a été mis à jour le 2026-04-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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