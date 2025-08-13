Informations pratiques

Mur-de-Barrez

Cinéma Les gendarmes

1 bis, rue de la Parro Mur-de-Barrez Aveyron

Tarif : – – EUR

50

Tarif de base plein tarif

Abonnement 10 séances

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-28

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

Comédie de François Prévôt-Leygonie avec Arnaud Ducret, Fred Testot, Alice David. Durée 1h27min

Toute la brigade de gendarmerie de Charnay-Lès-Mâcon (71) se prépare à l’annuelle Grande Fête des Jardins. Mais l’arrivée d’un jeune stagiaire désinvolte débarqué tout droit de la capitale et de deux voleurs de nains de jardin va venir bouleverser leur organisation bien huilée… 50 .

1 bis, rue de la Parro Mur-de-Barrez 12600 Aveyron Occitanie

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English :

A comedy by François Prévot-Leygonie, starring Arnaud Ducret, Fred Testot, and Alice David. Running time: 1 hour 27 minutes

L’événement Cinéma Les gendarmes Mur-de-Barrez a été mis à jour le 2026-07-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)