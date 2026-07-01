Exposition et visite de la chapelle de Saint-Esprit, Chapelle du Saint-Esprit, Niort

Informations pratiques

Exposition et visite de la chapelle de Saint-Esprit Vendredi 18 septembre, 10h00 Chapelle du Saint-Esprit Deux-Sèvres

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Visitez librement la chapelle du Saint-Esprit et découvrez son histoire ainsi que celle de l’hôpital grâce à des supports explicatifs.

Une exposition d’objets liturgiques sera également présentée. Des membres de l’aumônerie de l’hôpital seront présents pour répondre aux questions des visiteurs.

Chapelle du Saint-Esprit 35 avenue St Jean d’Angely, 79000 Niort Niort 79000 Centre-Ville Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 06 32 00 33 55 Chapelle datant du milieu XVIIe, adossé au cloître de la fin du XVIIIème siècle. Centre ville, parking de l’hôpital.

Visitez librement la chapelle du Saint-Esprit et découvrez son histoire ainsi que celle de l’hôpital grâce à des supports explicatifs.

©Montaudry