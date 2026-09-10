Exposition – Evolution du matériel ferroviaire Manceau à travers les âges des trains du quotidien, Site SNCF de Pontlieue, Le Mans

samedi 19 septembre 2026 · Site SNCF de Pontlieue · Le Mans

Informations pratiques

Exposition – Evolution du matériel ferroviaire Manceau à travers les âges des trains du quotidien Samedi 19 septembre, 10h00 Site SNCF de Pontlieue Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Plongez dans l’histoire ferroviaire mancelle à travers une exposition de photos d’archives

Site SNCF de Pontlieue 58 avenue Jean JAURES 72100 Le MANS Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire

Plongez dans l’histoire ferroviaire mancelle à travers une exposition de photos d’archives

@CNAH – SARDO