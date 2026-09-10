AGENDA · Le Mans
Exposition – Evolution du matériel ferroviaire Manceau à travers les âges des trains du quotidien, Site SNCF de Pontlieue, Le Mans
samedi 19 septembre 2026 · Site SNCF de Pontlieue · Le Mans
Informations pratiques
Exposition – Evolution du matériel ferroviaire Manceau à travers les âges des trains du quotidien Samedi 19 septembre, 10h00 Site SNCF de Pontlieue Sarthe
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Plongez dans l’histoire ferroviaire mancelle à travers une exposition de photos d’archives
Site SNCF de Pontlieue 58 avenue Jean JAURES 72100 Le MANS Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire
Plongez dans l’histoire ferroviaire mancelle à travers une exposition de photos d’archives
@CNAH – SARDO
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