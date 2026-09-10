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Exposition – Evolution du matériel ferroviaire Manceau à travers les âges des trains du quotidien, Site SNCF de Pontlieue, Le Mans

samedi 19 septembre 2026 · Site SNCF de Pontlieue · Le Mans

Exposition – Evolution du matériel ferroviaire Manceau à travers les âges des trains du quotidien, Site SNCF de Pontlieue, Le Mans

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Site SNCF de Pontlieue
Adresse
58 avenue Jean JAURES 72100 Le MANS
Ville
72100 Le Mans
Département
Sarthe

Exposition – Evolution du matériel ferroviaire Manceau à travers les âges des trains du quotidien Samedi 19 septembre, 10h00 Site SNCF de Pontlieue Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Plongez dans l’histoire ferroviaire mancelle à travers une exposition de photos d’archives

Site SNCF de Pontlieue 58 avenue Jean JAURES 72100 Le MANS Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire
Plongez dans l’histoire ferroviaire mancelle à travers une exposition de photos d’archives

@CNAH – SARDO

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