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AGENDA · Le Mans

Balade contée dans la Cité Plantagenêt Bérangère Porche de la Cathédrale Le Mans

vendredi 21 août 2026 · Porche de la Cathédrale · Le Mans

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Porche de la Cathédrale
Adresse
Place Saint-Michel
Ville
72000 Le Mans
Département
Sarthe
Tarif
6

Le Mans

Balade contée dans la Cité Plantagenêt Bérangère

Porche de la Cathédrale Place Saint-Michel Le Mans Sarthe

Tarif : – – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 18:00:00
fin : 2026-08-21 19:00:00

Date(s) :
2026-08-21

 Laissez-vous surprendre par la Reine Bérangère et l’histoire de la terrible famille plantagenêt dans cette visite contée.
Jauge 25 personnes   .

Porche de la Cathédrale Place Saint-Michel Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22 

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English :

%A0Let Queen Bérangère and the story of the fearsome Plantagenet family take you by surprise on this guided tour.

L’événement Balade contée dans la Cité Plantagenêt Bérangère Le Mans a été mis à jour le 2026-08-05 par CDT72

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