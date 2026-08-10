Balade contée dans la Cité Plantagenêt Bérangère Porche de la Cathédrale Le Mans

vendredi 21 août 2026 · Porche de la Cathédrale · Le Mans

Informations pratiques

Le Mans

Balade contée dans la Cité Plantagenêt Bérangère

Porche de la Cathédrale Place Saint-Michel Le Mans Sarthe

Tarif : – – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 18:00:00

fin : 2026-08-21 19:00:00

Date(s) :

2026-08-21

Laissez-vous surprendre par la Reine Bérangère et l’histoire de la terrible famille plantagenêt dans cette visite contée.

Jauge 25 personnes .

Porche de la Cathédrale Place Saint-Michel Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22

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English :

%A0Let Queen Bérangère and the story of the fearsome Plantagenet family take you by surprise on this guided tour.

L’événement Balade contée dans la Cité Plantagenêt Bérangère Le Mans a été mis à jour le 2026-08-05 par CDT72