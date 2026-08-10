Visite flash la cité Plantagenêt Maison du Pilier-Rouge Le Mans
vendredi 21 août 2026 · Maison du Pilier-Rouge · Le Mans
Informations pratiques
Le Mans
Visite flash la cité Plantagenêt
Maison du Pilier-Rouge 41-43 Grande Rue Le Mans Sarthe
Tarif : – – 3 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 16:45:00
fin : 2026-08-21 17:30:00
Date(s) :
2026-08-21
Laissez-vous conter les rues et ruelles de la cité, bordées de maisons en pan-de-bois en couleur et d’hôtels de la Renaissance, en passant par l’enceinte romaine et la cathédrale.
Jauge 20 personnes .
Maison du Pilier-Rouge 41-43 Grande Rue Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Let us take you on a tour of the city’s streets and alleys, lined with colorful half-timbered houses and Renaissance hotels, as we pass by the Roman city walls and the cathedral.%A0
L’événement Visite flash la cité Plantagenêt Le Mans a été mis à jour le 2026-08-05 par CDT72
À voir aussi à Le Mans (Sarthe)
- Visite flash l’église Notre-Dame-Du-Pré Devant l’église Le Mans 10 août 2026
- Bateau sur l’eau, la rivière, la rivière… Port du Mans Le Mans 10 août 2026
- Visite flash Max Ingrand et l’église du Pré, les vitraux du maître Eglise Notre-Dame-Du-Pré Le Mans 10 août 2026
- VTC avec Cyclamaine vers Souligné sous Ballon RV au Rond-point en bas du tunnel Le Mans 11 août 2026
- Aux sources du Vindinum l’eau au coeur de la cité romaine 43 Grande Rue Le Mans 11 août 2026