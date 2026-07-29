Exposition Existe-en-ciel Route de la Plage Clairac
samedi 1 août 2026 · Route de la Plage · Clairac
Informations pratiques
Clairac
Exposition Existe-en-ciel
Route de la Plage Resaturant de la plage Clairac Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-09-30
Date(s) :
2026-08-01
Exposition Exite-en-ciel, quando la bellezza ci parla .
Pastels, photos, poésies.
Exposition Exite-en-ciel, quando la bellezza ci parla .
Pastels, photos, poésies. .
Route de la Plage Resaturant de la plage Clairac 47320 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 24 30 16 32 annemarie.duperrin@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exposition Existe-en-ciel
Exhibition: Exite-en-ciel, quando la bellezza ci parla.
Pastels, photographs, poems.
L’événement Exposition Existe-en-ciel Clairac a été mis à jour le 2026-07-18 par OT Val de Garonne
À voir aussi à Clairac (Lot-et-Garonne)
- Nouvelle semaine musicale de Clairac Clairac Rue de l’Église Clairac 29 juillet 2026
- Balade Nocturne à Clairac, ville médiévale Place de la Halle Clairac 30 juillet 2026
- Visite de Clairac et les bords du Lot Place de la Halle Clairac 1 août 2026
- Nouvelle semaine musicale de Clairac Clairac Rue de l’Église Clairac 1 août 2026
- Visite de Clairac entre Guyenne et Gascogne Place de La Halle Clairac 6 août 2026