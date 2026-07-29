Exposition Existe-en-ciel Route de la Plage Clairac

samedi 1 août 2026 · Route de la Plage · Clairac

Informations pratiques

Clairac

Exposition Existe-en-ciel

Route de la Plage Resaturant de la plage Clairac Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01

fin : 2026-09-30

Date(s) :

2026-08-01

Exposition Exite-en-ciel, quando la bellezza ci parla .

Pastels, photos, poésies.

Exposition Exite-en-ciel, quando la bellezza ci parla .

Pastels, photos, poésies. .

Route de la Plage Resaturant de la plage Clairac 47320 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 24 30 16 32 annemarie.duperrin@gmail.com

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English : Exposition Existe-en-ciel

Exhibition: Exite-en-ciel, quando la bellezza ci parla.

Pastels, photographs, poems.

L’événement Exposition Existe-en-ciel Clairac a été mis à jour le 2026-07-18 par OT Val de Garonne