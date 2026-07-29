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Exposition Existe-en-ciel Route de la Plage Clairac

samedi 1 août 2026 · Route de la Plage · Clairac

Exposition Existe-en-ciel Route de la Plage Clairac

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
mercredi 30 septembre 2026
Lieu
Route de la Plage
Adresse
Resaturant de la plage
Ville
47320 Clairac
Département
Lot-et-Garonne
Tarif

Clairac

Exposition Existe-en-ciel

Route de la Plage Resaturant de la plage Clairac Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-09-30

Date(s) :
2026-08-01

Exposition Exite-en-ciel, quando la bellezza ci parla .
Pastels, photos, poésies.
Exposition Exite-en-ciel, quando la bellezza ci parla .
Pastels, photos, poésies.   .

Route de la Plage Resaturant de la plage Clairac 47320 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 24 30 16 32  annemarie.duperrin@gmail.com

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English : Exposition Existe-en-ciel

Exhibition: Exite-en-ciel, quando la bellezza ci parla.
Pastels, photographs, poems.

L’événement Exposition Existe-en-ciel Clairac a été mis à jour le 2026-07-18 par OT Val de Garonne

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