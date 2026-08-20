Exposition « Explorer les infinis : des premières chambres à brouillard aux observatoires du XXIe siècle », Centre de Calcul de l’IN2P3, Villeurbanne
samedi 19 septembre 2026 · Centre de Calcul de l'IN2P3 · Villeurbanne
Informations pratiques
Exposition « Explorer les infinis : des premières chambres à brouillard aux observatoires du XXIe siècle » Samedi 19 septembre, 09h00 Centre de Calcul de l’IN2P3 Rhône
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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Comment observer ce que l’on ne peut pas voir ? Des premières chambres à brouillard, qui révélaient le passage des particules grâce à une fine traînée de gouttelettes, aux immenses détecteurs du CERN et aux télescopes qui scrutent les confins de l’Univers, les scientifiques n’ont cessé d’inventer de nouveaux instruments pour rendre l’invisible observable.
Cette exposition vous invite à découvrir plus d’un siècle d’innovations, des premières traces visibles aux immenses quantités de données qui permettent aujourd’hui d’explorer la matière, les galaxies et les grands mystères de notre Univers.
Zone 1 : démonstration d’une chambre à brouillard
Zone 2 : exposition photographique sur les grands instruments actuels
Centre de Calcul de l’IN2P3 21 avenue Pierre de Coubertin, 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Tonkin Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 04 78 93 08 80 https://cc.in2p3.fr/jep2026/ https://twitter.com/ccin2p3;https://@ccin2p3.bsky.social
Comment observer ce que l’on ne peut pas voir ? Des premières chambres à brouillard, qui révélaient le passage des particules grâce à une fine traînée de gouttelettes, aux immenses détecteurs du CERN…
© NSF–DOE Vera C. Rubin Observatory/NOIRLab/SLAC/AURA/H. Stockebrand
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