Exposition : Fabuleuses légumineuses, Médiathèque Victor Hugo, Montpellier

Informations pratiques

Exposition : Fabuleuses légumineuses 2 et 3 octobre Médiathèque Victor Hugo Hérault

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T15:00:00+02:00 – 2026-10-02T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00

Exploration au pays des légumineuses.

Du vendredi 2 au samedi 10 octobre, cette exposition présente les caractéristiques botaniques des légumineuses (symbioses) et leurs atouts du point de vue agroécologique et nutritionnel avec un focus sur leur diversité.

Tout public, entrée libre dans la limite des places disponibles

En partenariat avec IRD

Dans le cadre de la Fête de la science 2026

Médiathèque Victor Hugo 207 rue Guillaume Janvier 34070 Montpellier Montpellier 34070 Croix d’Argent Hérault Occitanie 04 67 27 17 17 https://mediatheques.montpellier3m.fr/Default/accueil-general.aspx Construite en 1995, la médiathèque Victor Hugo, d’une superficie de près de 800 m2, fut la première médiathèque construite dans un quartier de Montpellier.

Que peut-on y trouver ?

Adultes : Romans / bandes dessinées / documentaires / textes enregistrés /livres en gros caractères / livres en langues étrangères / livres sur Montpellier et le Languedoc / presse / méthodes de langues / fonds Facile à lire.

Jeunesse : Romans, contes et albums / livres pour les tout-petits / bandes dessinées / livres-CD / CD et DVD / documentaires / livres en langues étrangères / fonds parascolaire.

Musique – Cinéma – Multimédia

CD / DVD / documentaires et revues / postes informatiques / jeux vidéo (PS4 et PS5). Wifi

Que peut-on y faire ?

Un lieu de rencontres, expositions / rencontres musicales / ateliers de jeux de société et jeux vidéo / heures du conte / accueil des bébés : lectures, jeux et musique / pour les adultes, découverte des littératures avec lecture à haute voix / écoute sur place de CD / cabine de jeux vidéo.

Un lieu de découverte et d’initiation

Un espace avec accès à Internet et à des logiciels de bureautique pour de se former aux technologies multimédia. Des espaces de travail, un lieu d’échanges

Des partenariats avec les établissements scolaires, les crèches, les assistantes maternelles, les institutions, en particulier les maisons de retraite et les associations permettant la mise en place de projets collectifs sur le quartier. Accueil de groupes sur rendez-vous. Accès : Bus TaM n° 11, 17 et 38, arrêt Guillaume Janvier et Tram ligne 2, arrêt Mas Drevon

Biblis en folie 2026

©DR