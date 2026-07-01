Exposition : FDAC’61 – L’art contemporain en fête, Hôtel du Département, Alençon

Informations pratiques

Exposition : FDAC’61 – L’art contemporain en fête 19 et 20 septembre Hôtel du Département Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

En 2026, le FDAC célèbre 40 années d’engagement en faveur de la création artistique contemporaine. L’exposition met à l’honneur les œuvres et les artistes qui ont marqué ces quatre années de décennies de création, témoignant de la richesse et de la diversité du FDAC.

Hôtel du Département 21 boulevard de Strasbourg, 61000 Alençon Alençon 61000 Orne Normandie 02 33 81 63 94 https://www.orne.fr/ https://fr-fr.facebook.com/ornedepartement/ Construit pour accueillir un régiment de cavalerie, l’Hôtel du Département s’appelait « Quartier Valazé » en 1890. Cette caserne comptera jusqu’à 1 500 hommes et 1 000 chevaux, répartis sur cinq hectares. Aux chevaux succéderont les chars. En 1951, la caserne est appelée « Maréchal Lyautey ». L’armée quittera définitivement les trois bâtiments principaux en 1969.

Le Conseil général de l’Orne rachète le Quartier Lyautey en 1990 au ministère de la Défense. Une campagne de réhabilitation du site est alors engagée. Les jardins ne sont pas oubliés : en 2016, les grandes pelouses situées à l’arrière du bâtiment central laissent place à un jardin d’une grande diversité végétale. Parkings à proximité.

En 2026, le FDAC célèbre 40 années d’engagement en faveur de la création artistique contemporaine. L’exposition met à l’honneur les œuvres et les artistes qui ont marqué ces quatre années de de de la…

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