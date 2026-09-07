Exposition : Femmes du Gers en Résistance, Musée de la Résistance et de la Déportation du Gers, Auch

Informations pratiques

Exposition : Femmes du Gers en Résistance 19 et 20 septembre Musée de la Résistance et de la Déportation du Gers Gers

Gratuit, sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Présentée dans le préau, annexe du musée de la Résistance et de la Déportation du Gers, l’exposition « Femmes du Gers en Résistance » met en lumière le rôle essentiel joué par les femmes durant la Seconde Guerre mondiale. Quels que soient leur profession ou leur milieu social, seules ou en couple, elles se sont engagées dans de nombreuses actions de résistance : aide aux maquisards, impression et diffusion de journaux clandestins, dissimulation d’armes, fabrication de faux papiers ou encore protection des Juifs. Un engagement courageux que certaines ont payé de leur liberté, voire de leur vie.

Musée de la Résistance et de la Déportation du Gers Place des Carmélites, 32000 Auch Auch 32000 Gers Occitanie 05 62 61 21 85 https://resistance-gers.fr/lieux/auch/ Le musée de la Résistance et de la Déportation d’Auch est un musée départemental créé le 5 octobre 1975 et situé à Auch en France. On y trouve de nombreuses pièces et de grandes collections d’objets de la Seconde Guerre mondiale.

L’exposition « Femmes du Gers en Résistance » est présentée dans le préau, annexe au musée de la Résistance et de la Déportation du Gers. Elle dévoile l’importance du rôle des femmes dans le Gers en…

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