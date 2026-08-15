EXPOSITION FESTIVAL HORS CADRE SAMUEL BRIEN LE GESTE VÉGÉTAL Béziers

Informations pratiques

Béziers

LE GESTE VÉGÉTAL DE SAMUEL BRIEN

9 rue du Capus Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-10-09

La nuit, les plantes dévoilent leur fragilité à travers des photographies poétiques qui interrogent l’avenir du vivant.

Dans le cadre du Festival Hors Cadre, les musées de Béziers, vous permette de découvrir les photographies végétales de Samuel Brien. À travers la photographie nocturne, l’artiste part à la rencontre des plantes et révèle leurs formes, leurs mouvements et leur présence fragile. Imprimées sur aluminium, les silhouettes végétales oscillent entre élan vital et pétrification, évoquant la menace du changement climatique. .

9 rue du Capus Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 81 60 musees@beziers.fr

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English : LE GESTE VÉGÉTAL DE SAMUEL BRIEN

At night, plants reveal their fragility through poetic photographs that explore the future of life.

L’événement LE GESTE VÉGÉTAL DE SAMUEL BRIEN Béziers a été mis à jour le 2026-08-15 par 34 ADT34