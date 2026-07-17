Exposition : « Feuillets d’histoires, portraits de marins », Caserne Bernadotte, Pau
samedi 19 septembre 2026 · Caserne Bernadotte · Pau
Informations pratiques
Exposition : « Feuillets d’histoires, portraits de marins » 19 et 20 septembre Caserne Bernadotte Pyrénées-Atlantiques
En libre accès. Gratuit. Sans réservation. Exposition extérieure accessible en continu.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T00:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:59:00+02:00
Fin : 2026-09-20T00:00:00+02:00 – 2026-09-20T23:59:00+02:00
Le Centre des archives de Pau propose une exposition consacrée à dix parcours de marins, présentés à partir des riches fonds du Service historique de la Défense.
Entre histoire militaire et histoire sociale, cette exposition rend hommage à celles et ceux qui, originaires du Sud-Ouest ou venus s’y établir, ont servi la France, des illustres navigateurs aux simples marins.
Caserne Bernadotte Place de Verdun, 64000 Pau Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine La caserne Bernadotte est un bâtiment militaire situé dans la ville de Pau, au cœur de la place de Verdun. Elle accueille actuellement le Centre national des archives du personnel militaire.
Le Centre des archives de Pau propose une exposition consacrée à dix parcours de marins, présentés à partir des riches fonds du Service historique de la Défense.
Source : ©Gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France
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