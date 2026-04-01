Exposition Filafilon de Lucie Douriaud Le Creux de l’Enfer Thiers

Thiers

Exposition Filafilon de Lucie Douriaud

Le Creux de l’Enfer 83, 85 Avenue Joseph Claussat Thiers Puy-de-Dôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Exposition FILAFILON de Lucie Douriaud

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Le Creux de l’Enfer 83, 85 Avenue Joseph Claussat Thiers 63300 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 80 26 56 info@creuxdelenfer.fr

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English :

FILAFILON exhibition by Lucie Douriaud

L’événement Exposition Filafilon de Lucie Douriaud Thiers a été mis à jour le 2026-04-10 par Maison du Tourisme du Livradois-Forez