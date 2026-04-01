Exposition Filafilon de Lucie Douriaud Le Creux de l’Enfer Thiers
Exposition Filafilon de Lucie Douriaud Le Creux de l’Enfer Thiers dimanche 26 avril 2026.
Thiers
Exposition Filafilon de Lucie Douriaud
Le Creux de l’Enfer 83, 85 Avenue Joseph Claussat Thiers Puy-de-Dôme
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-04-26
Exposition FILAFILON de Lucie Douriaud
.
Le Creux de l’Enfer 83, 85 Avenue Joseph Claussat Thiers 63300 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 80 26 56 info@creuxdelenfer.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
FILAFILON exhibition by Lucie Douriaud
L’événement Exposition Filafilon de Lucie Douriaud Thiers a été mis à jour le 2026-04-10 par Maison du Tourisme du Livradois-Forez