Exposition Flying Colors. Dialogue avec les collections du Minneapolis Institute of Art Rue Fernand Léger Saint-Priest-en-Jarez
Exposition Flying Colors. Dialogue avec les collections du Minneapolis Institute of Art Rue Fernand Léger Saint-Priest-en-Jarez samedi 27 juin 2026.
Saint-Priest-en-Jarez
Exposition Flying Colors. Dialogue avec les collections du Minneapolis Institute of Art
Rue Fernand Léger Musée d’art moderne et contemporain de Saint-Étienne Métropole Saint-Priest-en-Jarez Loire
Tarif : 6.5 – 6.5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-06-27
fin : 2026-01-03
Date(s) :
2026-06-27
L’exposition rassemble 160 œuvres d’une quarantaine d’artistes étatsuniens issues des collections du Minneapolis Institute of Art (Mia) et du MAMC+, proposant une traversée des mouvements artistiques américains de 1950 à nos jours.
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Rue Fernand Léger Musée d’art moderne et contemporain de Saint-Étienne Métropole Saint-Priest-en-Jarez 42270 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 79 52 52 mamcaccueil@saint-etienne-metropole.fr
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English : Exhibition Flying Colors: A Dialogue with the Collections of the Minneapolis Institute of Art
The exhibition brings together 160 works by some 40 American artists from the collections of the Minneapolis Institute of Art (MIA) and MAMC+, offering a journey through American art movements from the 1950s to the present day.
L’événement Exposition Flying Colors. Dialogue avec les collections du Minneapolis Institute of Art Saint-Priest-en-Jarez a été mis à jour le 2026-06-17 par Saint-Étienne Métropole
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