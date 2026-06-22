Exposition Foultitudes 26 Brou
Exposition Foultitudes 26 Brou mercredi 1 juillet 2026.
Brou
Exposition Foultitudes 26
Chapelle Saint Marc Brou Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-01
Jean-Pierre Faurie, artiste plasticien, propose une cinquantaine de peintures dans l’esprit de la Libre Figuration .
Les foultitudes sont peintes à l’acrylique. Je commence par accumuler sur la toile des écrits écrits vains, écrits crus, écrits de joie, d’amour, de révolte et ainsi se construit un fond coloré duquel je fais naître, dans un deuxième temps, des créatures, des personnages cachés qui auraient pu dire ou vivre les écrits superposés .
Ses personnages se rencontrent, cherchent leur place, leur rôle, vivent leur vie dans l’espace picturale proposé. Ils sourient, grimacent, s’aiment, râlent, s’embrassent, discutent. Ainsi naissent des mises en scènes que le visiteur est invité à décrypter à l’aide de titres parfois humoristiques.
Exposition visible aux horaires habituels d’ouverture du bureau d’information touristique. .
Chapelle Saint Marc Brou 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 22 46 bienvenue@grandchateauduntourisme.fr
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English :
Jean-Pierre Faurie, a visual artist, is exhibiting about fifty paintings in the spirit of %AB Libre Figuration %BB.
L’événement Exposition Foultitudes 26 Brou a été mis à jour le 2026-06-22 par OT GRAND CHATEAUDUN
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