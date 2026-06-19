Séance de Yin Yoga Brou
Séance de Yin Yoga Brou jeudi 2 juillet 2026.
Brou
Séance de Yin Yoga
Arbre Ô Fées Brou Eure-et-Loir
Tarif : 15 – 15 – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 18:30:00
fin : 2026-07-02 19:30:00
Date(s) :
2026-07-02
Venez vous relaxer avant les vacances avec une séance de Yin Yoga ! Un tapis vous sera fournis mais pensez à apporter votre bouteille d’eau, un coussin et des vêtements légers.
Plus d’informations et réservations obligatoires par mail ou téléphone. 15 .
Arbre Ô Fées Brou 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 60 36 90 41 carobou333@gmail.com
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English :
Come relax before your vacation with a Yin Yoga session! A mat will be provided, but please remember to bring a water bottle, a cushion, and light clothing.
L’événement Séance de Yin Yoga Brou a été mis à jour le 2026-06-19 par OT GRAND CHATEAUDUN
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