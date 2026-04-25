Exposition Fragola de la Vega Galerie ArtFontainebleau Fontainebleau

Fontainebleau

Exposition Fragola de la Vega

Galerie ArtFontainebleau 10 rue des Trois Maillets Fontainebleau Seine-et-Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-19

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-06-19

Née en Sicile, vivant en France depuis l’adolescence, Francesca Sangiorgi, connue sous le nom d’artiste Fragola de la Vega, a développé en quelques années une oeuvre éminemment personnelle, un univers dessiné en noir et blanc et éclairé de lunes rouges…

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Galerie ArtFontainebleau 10 rue des Trois Maillets Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France +33 6 07 06 10 28 artfontainebleau@gmail.com

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English : Fragola de la Vega exhibition

Born in Sicily and living in France since her teens, Francesca Sangiorgi, known as Fragola de la Vega, has developed an eminently personal body of work in just a few years, a world drawn in black and white and illuminated by red moons…

L’événement Exposition Fragola de la Vega Fontainebleau a été mis à jour le 2026-04-25 par Office de tourisme du Pays de Fontainebleau