Exposition “France, un album de famille” de Yann Arthus-Bertrand et Sylvie Bosc et La Cuisine Médiévale Villefranche-de-Rouergue

Informations pratiques

Villefranche-de-Rouergue

Exposition “France, un album de famille” de Yann Arthus-Bertrand et Sylvie Bosc et La Cuisine Médiévale

Place de la Fontaine Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR

2

Tarif de base plein tarif

Avantage Multisites Bastides et Gorges de l’Aveyron

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-07

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-16 2026-08-16

Découvrez une exposition de portraits signés Yann Arthus-Bertrand, mêlant visages photographiés à travers toute la France et habitants de Villefranche-de-Rouergue, ainsi qu’une exposition sur La Cuisine Médiévale.

L’exposition Les Français par Yann Arthus-Bertrand

Cela fait plus de trente ans que Yann Arthus-Bertrand capture avec son objectif les Français dans leur réalité la plus authentique. Loin des images stéréotypées, il photographie des visages vivants, des histoires humaines, des individus dans toute leur singularité. Des visages que l’on croise tous les jours sans vraiment les voir et pourtant ils nous paraissent familiers, grâce à un regard, une posture, un sourire. Des visages et des vies que ce photographe humaniste et engagé, connu dans le monde entier pour La Terre vue du ciel, a voulu dans un même cadre, sous une même lumière, sur une même toile de jute banale devenue mythique ; une toile qui égalise les chances et magnifie les différences.

Depuis 2023, un studio photo mobile avait sillonné la France pendant deux ans, traversant villes et campagnes. En octobre 2024, sous l’impulsion du Lycée Beauregard et de la commune de Villefranche-de-Rouergue, le photographe et son équipe déploient leur mythique studio photo dans l’église des Augustins. Pendant 4 jours, plus de 800 habitants sont photographiés dans ce lieu inattendu. Chaque journée, le studio se transforme en un petit théâtre de vie. Habitants, amis, voisins, membres d’une même famille, sportifs, artisans, entrepreneurs, agriculteurs, bénévoles d’associations s’y retrouvent avec bonheur et sourire.

L’exposition présente des clichés pris sur tout le territoire national et d’autres à Villefranche-de-Rouergue. Vous découvrirez aussi l’envers du décor de ce projet au travers du regard de la photographe Sylvie Bosc. Les coulisses donnent la mesure de ce projet rempli d’humanité.

La cuisine médiévale

Le goût médiéval est très différent de notre goût actuel au Moyen Âge, on mange léger, acide et épicé. Issues d’un commerce international en plein essor, les épices venues d’Orient sont des produits rares et chers qui suscitent l’imaginaire. C’est cet univers que l’exposition vous invite à découvrir à travers une riche iconographie et différents outils pédagogiques qui vous permettront de dresser la table et de mettre au défi votre odorat…

Exposition conçue et réalisée par le label Ville et pays d’art et d’histoire des bastides du Rouergue 2 .

Place de la Fontaine Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 45 44 37

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English :

Discover an exhibition of portraits by Yann Arthus-Bertrand, featuring a blend of faces photographed throughout France and residents of Villefranche-de-Rouergue, as well as an exhibition on Medieval Cuisine.

L’événement Exposition “France, un album de famille” de Yann Arthus-Bertrand et Sylvie Bosc et La Cuisine Médiévale Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-07-06 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)