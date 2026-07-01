Chants en occitan à la Collégiale Villefranche-de-Rouergue
jeudi 16 juillet 2026 · Villefranche-de-Rouergue
Informations pratiques
Villefranche-de-Rouergue
Chants en occitan à la Collégiale
Place Notre Dame Villefranche-de-Rouergue Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-16
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-07-16 2026-08-07
Cet été, la Collégiale de Villefranche propose de nombreuses animations.
Chants en occitan à La Collégiale. .
Place Notre Dame Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 45 21 27
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English :
This %E9t%E9, the Coll%E9giale de Villefranche is offering a variety of events.
L’événement Chants en occitan à la Collégiale Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-07-06 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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