Soirée à la Basse-Cour Villefranche-de-Rouergue
jeudi 16 juillet 2026 · Villefranche-de-Rouergue
Informations pratiques
Villefranche-de-Rouergue
Soirée à la Basse-Cour
10 rue Jacques Borelly Villefranche-de-Rouergue Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-16
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
Rendez-vous à la Basse-Cour pour une soirée conviviale !
Au programme:
Kaluy Yukar par Eva Hahn
L’Atelier peinture de Violaine Le plastique interactif, c’est fantastique
Repas (salades composées et variées Maison)
19h00 20h00: Kaluy Yukar par Eva Hahn. Voix, flûte Shakuhachi et imaginaire du peuple Aînou, un regard nouveau sur la nature des choses et des êtres. (Dès 6 ans)
20h00: L’Atelier peinture de Violaine. Le plastique interactif, c’est fantastique Un dialogue dans un face-à-face pour vivre la peinture en suivant la trace de l’autre.
20h30: Repas. Salades composées et variées Maison. .
10 rue Jacques Borelly Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie labassecourvdr@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Join us at La Basse-Cour for a fun evening!
On the program:
Kaluy Yukar by Eva Hahn
Violaine’s Painting Workshop: “Interactive Plastic Is Fantastic”
Dinner (assorted homemade salads)
L’événement Soirée à la Basse-Cour Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-07-08 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
À voir aussi à Villefranche-de-Rouergue (Aveyron)
- La Caravane du Sport Villefranche-de-Rouergue 15 juillet 2026
- Opéra Bastide World Troubadours Villefranche-de-Rouergue 15 juillet 2026
- Chants en occitan à la Collégiale Villefranche-de-Rouergue 16 juillet 2026
- Opéra Bastide Paris–Berlin Cabaret Villefranche-de-Rouergue 16 juillet 2026
- Opéra Bastide L’opéra boeuf Villefranche-de-Rouergue 17 juillet 2026