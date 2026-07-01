Informations pratiques

Villefranche-de-Rouergue

Soirée à la Basse-Cour

10 rue Jacques Borelly Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-16

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Rendez-vous à la Basse-Cour pour une soirée conviviale !

Au programme:

Kaluy Yukar par Eva Hahn

L’Atelier peinture de Violaine Le plastique interactif, c’est fantastique

Repas (salades composées et variées Maison)

19h00 20h00: Kaluy Yukar par Eva Hahn. Voix, flûte Shakuhachi et imaginaire du peuple Aînou, un regard nouveau sur la nature des choses et des êtres. (Dès 6 ans)

20h00: L’Atelier peinture de Violaine. Le plastique interactif, c’est fantastique Un dialogue dans un face-à-face pour vivre la peinture en suivant la trace de l’autre.

20h30: Repas. Salades composées et variées Maison. .

10 rue Jacques Borelly Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie labassecourvdr@gmail.com

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English :

Join us at La Basse-Cour for a fun evening!

On the program:

Kaluy Yukar by Eva Hahn

Violaine’s Painting Workshop: “Interactive Plastic Is Fantastic”

Dinner (assorted homemade salads)

L’événement Soirée à la Basse-Cour Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-07-08 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)