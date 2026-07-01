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Soirée à la Basse-Cour Villefranche-de-Rouergue

jeudi 16 juillet 2026 · Villefranche-de-Rouergue

Soirée à la Basse-Cour Villefranche-de-Rouergue

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Adresse
10 rue Jacques Borelly
Ville
12200 Villefranche-de-Rouergue
Département
Aveyron
Tarif

Villefranche-de-Rouergue

Soirée à la Basse-Cour

10 rue Jacques Borelly Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-16
fin : 2026-07-16

Date(s) :
2026-07-16

Rendez-vous à la Basse-Cour pour une soirée conviviale !
Au programme:
Kaluy Yukar par Eva Hahn
L’Atelier peinture de Violaine Le plastique interactif, c’est fantastique
Repas (salades composées et variées Maison)
19h00 20h00: Kaluy Yukar par Eva Hahn. Voix, flûte Shakuhachi et imaginaire du peuple Aînou, un regard nouveau sur la nature des choses et des êtres. (Dès 6 ans)
20h00: L’Atelier peinture de Violaine. Le plastique interactif, c’est fantastique Un dialogue dans un face-à-face pour vivre la peinture en suivant la trace de l’autre.
20h30: Repas. Salades composées et variées Maison.   .

10 rue Jacques Borelly Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie   labassecourvdr@gmail.com

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English :

Join us at La Basse-Cour for a fun evening!
On the program:
Kaluy Yukar by Eva Hahn
Violaine’s Painting Workshop: “Interactive Plastic Is Fantastic”
Dinner (assorted homemade salads)

L’événement Soirée à la Basse-Cour Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-07-08 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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