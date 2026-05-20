Exposition FRANCK HOMMAGE Plombières-les-Bains

Plombières-les-Bains

Exposition FRANCK HOMMAGE

12 Place du Bain romain Plombières-les-Bains Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-13 14:00:00

fin : 2026-07-26 19:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Franck Hommage est un artiste plasticien né à Paris en 1960. Il vit dans les Vosges.

Il enseigne le dessin et le croquis à Ecole de Condé Arts appliqués à Nancy depuis 2007.

Franck Hommage a participé à de nombreuses expositions personnelles et collectives en France, en Allemagne, au Québec et aux États-Unis ainsi qu’à divers salons et à différentes éditions.

La ville de Nancy, la ville de Saint-Avold, la Maison de la Culture de Metz, la ville de Québec, l’Ambassade des Etats-Unis à Paris ainsi que l’agence Havas publicité à Paris ont acquis une de ses œuvres.

Faire émerger la dimension poétique dans mon travail est mon seul souci. Cela passe par de nombreuses phases. La photographie, le dessin d’observation y ont une grande part .

Franck Hommage privilégie la matière plutôt que la technique dans son art, utilisant des éléments comme la peinture, la molécule argentique, la peau du cuivre ainsi que la matière des modèles avec lesquels il a travaillé.

Il s’est d’abord concentré sur des autoportraits, puis sur des portraits de ses proches et d’autres personnes, humaines à tout prix, jamais anonymes.

Son processus commence par des photographies qu’il redessine, mais Franck Hommage revient toujours à la matière. Il ne produit pas d’images, il produit des objets.

Pour lui, l’aventure picturale serait plutôt révéler nos parts d’ombre et notre part de lumière.

Le dessin est central dans son travail, servant de base à ses créations. Son approche est profondément humaniste. Depuis peu, il explore également le langage, cherchant à créer des objets durables.

Il nous livrera certains de ses textes lors d’une lecture accompagnée, L’éclat rose, le samedi 20 juin, 18h, à la Chapelle du Clos des Deux Augustins à Plombières. Jean-Guy Lattraye, lui-même artiste, sera à ses côtés.

Vernissage le vendredi 12 juin à 18h.Tout public

0 .

12 Place du Bain romain Plombières-les-Bains 88370 Vosges Grand Est +33 7 85 77 63 44

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Franck Hommage is a visual artist born in Paris in 1960. He lives in the Vosges.

He has been teaching drawing and sketching at Ecole de Condé Arts appliqués in Nancy since 2007.

Franck Hommage has participated in numerous solo and group exhibitions in France, Germany, Quebec and the United States, as well as in various exhibitions and editions.

The city of Nancy, the city of Saint-Avold, the Maison de la Culture in Metz, the city of Quebec, the US Embassy in Paris and the Havas advertising agency in Paris have all acquired one of his works.

My only concern is to bring out the poetic dimension in my work. This goes through many phases. Photography and observational drawing play an important part in this.

Franck Hommage favors material over technique in his art, using elements such as paint, the silver molecule, copper skin and the matter of the models he has worked with.

At first, he concentrated on self-portraits, then on portraits of those close to him and others, human at all costs, never anonymous.

His process begins with redrawing photographs, but Franck Hommage always returns to the material. He doesn’t produce images, he produces objects.

For him, the pictorial adventure is more about revealing our shadows and our light.

Drawing is central to his work, serving as the basis for his creations. His approach is profoundly humanist. More recently, he has also been exploring language, seeking to create lasting objects.

He will present some of his texts in an accompanied reading, L’éclat rose, on Saturday June 20, 6pm, at the Chapelle du Clos des Deux Augustins in Plombières. Jean-Guy Lattraye, himself an artist, will be at her side.

Vernissage Friday June 12, 6pm.

L’événement Exposition FRANCK HOMMAGE Plombières-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-20 par OT REMIREMONT