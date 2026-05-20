Lecture L’éclat rose Chapelle du Clos des Deux Augustins Plombières-les-Bains

Plombières-les-Bains

Lecture L’éclat rose

Chapelle du Clos des Deux Augustins 6 rue Grillot Plombières-les-Bains Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-20 18:00:00

fin : 2026-06-20 19:15:00

Date(s) :

2026-06-20

Dans le cadre de l’exposition Franck Hommage , la Galerie des Bains propose une lecture accompagnée.

Franck Hommage livre au public 15 poèmes extraits des recueils Entre le lait et l’or et L’éclat rose du

coutelas qu’il a écrits et publiés aux éditions Kairos.

Jean-Guy Lattraye, lui-même artiste, sera à ses côtés.

Deux univers. Une improbable rencontre. Inévitable. Une rencontre improvisée. Une lecture musicale. L’un l’autre. L’un lit, gueule, grince, dépose les mots, à demi, les pèle, les susurre, les dégorge, les glisse, les clame, les porte.

Les textes de l’autre. L’autre les colore en musique, au piano. Accompagne la voix.

Les sons se répondent mais toujours au service des mots. Ça parle d’amour, de mort, des cycles, des hommes. Le monde .

Franck Hommage dédicacera ses ouvrages à l’issue de la lecture.Adultes

0 .

Chapelle du Clos des Deux Augustins 6 rue Grillot Plombières-les-Bains 88370 Vosges Grand Est +33 7 85 77 63 44 galeriedesbains88@gmail.com

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English :

As part of the Franck Hommage exhibition, Galerie des Bains is offering an accompanied reading.

Franck Hommage offers the public 15 poems from the collections Entre le lait et l?or and L?éclat rose du

coutelas , which he wrote and published with éditions Kairos.

Jean-Guy Lattraye, himself an artist, will be at his side.

Two worlds. An unlikely encounter. Inevitable. An impromptu encounter. A musical reading. Each other. One reads, gurgles, grinds, lays down words, half-peels them, whispers them, disgorges them, slips them, proclaims them, carries them.

The other?s texts. The other colors them with music, on the piano. Accompanying the voice.

The sounds respond to each other, but always at the service of the words. It’s about love, death, cycles, people. The world .

Franck Hommage will be signing his works after the reading.

L’événement Lecture L’éclat rose Plombières-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-20 par OT REMIREMONT