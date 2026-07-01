Exposition Galerie 2023 Galerie 2023 Lons-le-Saunier

Informations pratiques

Lons-le-Saunier

Exposition Galerie 2023

Galerie 2023 14 Rue des Salines Lons-le-Saunier Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 14:00:00

fin : 2026-09-03 18:00:00

Date(s) :

2026-07-31

La nouvelle exposition du mois d’août 2026 aura pour thème la Bande Dessinée. Elle sera visible du 31 juillet au 3 septembre 2026.

Le vernissage aura lieu le vendredi 31 juillet 2026 à 18h30 au 14 rue des salines à Lons-le-Saunier. On vous y attend !!

Vous pourrez découvrir le travail de 5 artistes autour du thème de la BD

– Fred BELTRAN

– Enzo ADAMO Le créateur

– Denis CHETVILLE

– Élie HUAULT

– Fred DESVIGNES

et les artistes permanents de la galerie

– FERMET & FATON Photographie

– Marine LORMÉE Céramiste

– Stéphanie LORENTZ Sculpture

– Thierry MARCO Dessin et Peinture

– Iliam SUÁREZ Vidéo/Son .

Galerie 2023 14 Rue des Salines Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté galerie2023@gmail.com

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English : Exposition Galerie 2023

L’événement Exposition Galerie 2023 Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-07-20 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION