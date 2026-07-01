Exposition Galerie 2023 Galerie 2023 Lons-le-Saunier
vendredi 31 juillet 2026 · Galerie 2023 · Lons-le-Saunier
Informations pratiques
Lons-le-Saunier
Exposition Galerie 2023
Galerie 2023 14 Rue des Salines Lons-le-Saunier Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 14:00:00
fin : 2026-09-03 18:00:00
Date(s) :
2026-07-31
La nouvelle exposition du mois d’août 2026 aura pour thème la Bande Dessinée. Elle sera visible du 31 juillet au 3 septembre 2026.
Le vernissage aura lieu le vendredi 31 juillet 2026 à 18h30 au 14 rue des salines à Lons-le-Saunier. On vous y attend !!
Vous pourrez découvrir le travail de 5 artistes autour du thème de la BD
– Fred BELTRAN
– Enzo ADAMO Le créateur
– Denis CHETVILLE
– Élie HUAULT
– Fred DESVIGNES
et les artistes permanents de la galerie
– FERMET & FATON Photographie
– Marine LORMÉE Céramiste
– Stéphanie LORENTZ Sculpture
– Thierry MARCO Dessin et Peinture
– Iliam SUÁREZ Vidéo/Son .
Galerie 2023 14 Rue des Salines Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté galerie2023@gmail.com
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English : Exposition Galerie 2023
L’événement Exposition Galerie 2023 Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-07-20 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION
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