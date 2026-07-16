Exposition – Galerie Clémentine de la Féronnière, Galerie Clémentine de la Féronnière, Paris

Informations pratiques

Exposition – Galerie Clémentine de la Féronnière 1 octobre – 14 novembre Galerie Clémentine de la Féronnière Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-01T11:00:00+02:00 – 2026-10-01T19:00:00+02:00

Fin : 2026-11-14T11:00:00+01:00 – 2026-11-14T19:00:00+01:00

Cette exposition s’inscrit au sein du parcoursPhotographie dans les galeries d’art, organisé par leComité Professionnel des Galeries d’Art.

Galerie Clémentine de la Féronnière 51 rue Saint-Louis-en-l’Île, 75004 Paris 75004 Quartier Les Îles Paris Île-de-France +33 (0)1 42 38 88 85 https://www.galerieclementinedelaferonniere.fr https://www.instagram.com/clementinedelaferonniere/?hl=fr [{« link »: « https://www.comitedesgaleriesdart.com/ »}] Créées en mai 2011, la galerie et les éditions Clémentine de la Féronnière se sont développées avec la volonté revendiquée de soutenir le travail de ses artistes sur le temps long. La galerie repré-sente notamment James Barnor, Martin Parr, FLORE, Ibrahim Mahama, Juliette Agnel et Paul Graham. Située sur l’île-Saint-Louis à Paris, elle accueille en moyenne cinq expositions par an. La galerie travaille activement avec les musées français et étrangers à l’acquisition et l’exposition des œuvres de ses artistes. Depuis 2017, elle a étendu son ac-tivité à la gestion d’archives photographiques en commençant par l’œuvre de James Barnor dont elle représente l’œuvre.

En 2021, Maison CF a ouvert les portes de son espace. La librairie tient son propre programme curatorial en correspondance avec les expositions de la galerie. Métro Pont Marie (M7)

Bus Île Saint-Louis (67), Pont Sully – Quai de Béthune (86, 87)

Cette exposition s’inscrit au sein du parcours Photographie dans les galeries d’art, organisé par le Comité Professionnel des Galeries d’Art.

©Lara Schroer