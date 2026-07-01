Exposition – Galerie Peter Kilchmann, Galerie Peter Kilchmann, Paris

Informations pratiques

Exposition – Galerie Peter Kilchmann Mardi 1 septembre, 11h00 Galerie Peter Kilchmann Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-01T11:00:00+02:00 – 2026-09-01T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-01T11:00:00+02:00 – 2026-09-01T19:00:00+02:00

Cette exposition s’inscrit au sein du parcoursPhotographie dans les galeries d’art, organisé par leComité Professionnel des Galeries d’Art.

Galerie Peter Kilchmann 13 Rue des Arquebusiers, 75003 Paris, France Paris 75003 Quartier des Archives Paris Île-de-France +33186760550 https://www.peterkilchmann.com [{« link »: « https://www.comitedesgaleriesdart.com/ »}] La Galerie Peter Kilchmann est fondée en 1992 par Peter Kilchmann dans le quartier émergent de Zurich-Ouest. Entre 1996 et 2010, elle se développe pour devenir une galerie de renommée internationale, représentant des artistes originaires de Suisse, des États-Unis, ainsi que de divers pays européens et latino-américains. La galerie se fait connaître pour des expositions interrogeant des récits établis et éclairant des perspectives critiques et non occidentales.

En 2011, la galerie emménage dans un espace plus vaste situé au 21 Zahnradstrasse, dans le quartier Maag de Zurich-Ouest. Poursuivant son expansion, elle ouvre en 2021 un second espace au 33 Rämistrasse, près du Kunsthaus Zurich, en plein cœur de la ville. La dernière étape marquante de cette croissance continue est l’inauguration d’une antenne dans le quartier parisien du Marais en octobre 2022.

Cette exposition s’inscrit au sein du parcours Photographie dans les galeries d’art, organisé par le Comité Professionnel des Galeries d’Art.

©Photo : Claire Dorn