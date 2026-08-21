Informations pratiques

Gatteville-le-Phare

Exposition Gatteville hier et aujourd’hu

Place Notre Dame Gatteville-le-Phare Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-18

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-18

Exposition de photographies anciennes et récentes sur l’évolution de Gatteville depuis un siècle.

Ancienne mairie de Gatteville. .

Place Notre Dame Gatteville-le-Phare 50760 Manche Normandie

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English : Exposition Gatteville hier et aujourd’hu

L’événement Exposition Gatteville hier et aujourd’hu Gatteville-le-Phare a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Cotentin Le Val de Saire