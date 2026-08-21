Exposition Gatteville hier et aujourd’hu Gatteville-le-Phare
vendredi 18 septembre 2026 · Gatteville-le-Phare
Informations pratiques
Gatteville-le-Phare
Exposition Gatteville hier et aujourd’hu
Place Notre Dame Gatteville-le-Phare Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-09-18
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-18
Exposition de photographies anciennes et récentes sur l’évolution de Gatteville depuis un siècle.
Ancienne mairie de Gatteville. .
Place Notre Dame Gatteville-le-Phare 50760 Manche Normandie
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English : Exposition Gatteville hier et aujourd’hu
L’événement Exposition Gatteville hier et aujourd’hu Gatteville-le-Phare a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Cotentin Le Val de Saire
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