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Exposition Gatteville hier et aujourd’hu Gatteville-le-Phare

vendredi 18 septembre 2026 · Gatteville-le-Phare

Exposition Gatteville hier et aujourd’hu Gatteville-le-Phare

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Adresse
Place Notre Dame
Ville
50760 Gatteville-le-Phare
Département
Manche
Tarif

Gatteville-le-Phare

Exposition Gatteville hier et aujourd’hu

Place Notre Dame Gatteville-le-Phare Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-09-18
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-18

Exposition de photographies anciennes et récentes sur l’évolution de Gatteville depuis un siècle.
Ancienne mairie de Gatteville.   .

Place Notre Dame Gatteville-le-Phare 50760 Manche Normandie  

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English : Exposition Gatteville hier et aujourd’hu

L’événement Exposition Gatteville hier et aujourd’hu Gatteville-le-Phare a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Cotentin Le Val de Saire

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