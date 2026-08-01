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Les prédixtions de marées du VIIIe au XIXe siècle Gatteville-le-Phare

jeudi 27 août 2026 · Gatteville-le-Phare

Les prédixtions de marées du VIIIe au XIXe siècle Gatteville-le-Phare

Informations pratiques

Début
jeudi 27 août 2026
Fin
jeudi 27 août 2026
Heure de début
18:30:00
Adresse
1 Route du Phare
Ville
50760 Gatteville-le-Phare
Département
Manche
Tarif

Gatteville-le-Phare

Les prédixtions de marées du VIIIe au XIXe siècle

1 Route du Phare Gatteville-le-Phare Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 18:30:00
fin : 2026-08-27

Date(s) :
2026-08-27

Une conférence de Dominique BENEULT, capitaine au long cours, pilote maritime.
Salle polyvalente.   .

1 Route du Phare Gatteville-le-Phare 50760 Manche Normandie  

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English : Les prédixtions de marées du VIIIe au XIXe siècle

L’événement Les prédixtions de marées du VIIIe au XIXe siècle Gatteville-le-Phare a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Cotentin Le Val de Saire

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