Informations pratiques

Gatteville-le-Phare

Visite guidée du sémaphore de Barfleur

27 Route du Phare Gatteville-le-Phare Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 16:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Ouverture au public du sémaphore, visite de la chambre de veille.

Il est installé dans le premier phare en granit de 25 m de haut construit en 1774.

Rendue inutile par l’édification d’un second phare de 75 m en 1834, cette tour devient sémaphore en 1861,

Une nouvelle chambre de veille panoramique, situé coté mer, a été reconstruite en 2001,

Neuf guetteurs se relayent ici nuit et jour, toute l’année pour assurer la surveillance des côtes et de la circulation maritime au Nord-Est du Cotentin. .

27 Route du Phare Gatteville-le-Phare 50760 Manche Normandie

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English : Visite guidée du sémaphore de Barfleur

L’événement Visite guidée du sémaphore de Barfleur Gatteville-le-Phare a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Cotentin Cherbourg-en-Cotentin