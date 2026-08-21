Visite guidée du sémaphore de Barfleur Gatteville-le-Phare
samedi 19 septembre 2026 · Gatteville-le-Phare
Informations pratiques
Gatteville-le-Phare
Visite guidée du sémaphore de Barfleur
27 Route du Phare Gatteville-le-Phare Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 16:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Ouverture au public du sémaphore, visite de la chambre de veille.
Il est installé dans le premier phare en granit de 25 m de haut construit en 1774.
Rendue inutile par l’édification d’un second phare de 75 m en 1834, cette tour devient sémaphore en 1861,
Une nouvelle chambre de veille panoramique, situé coté mer, a été reconstruite en 2001,
Neuf guetteurs se relayent ici nuit et jour, toute l’année pour assurer la surveillance des côtes et de la circulation maritime au Nord-Est du Cotentin. .
27 Route du Phare Gatteville-le-Phare 50760 Manche Normandie
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English : Visite guidée du sémaphore de Barfleur
L’événement Visite guidée du sémaphore de Barfleur Gatteville-le-Phare a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Cotentin Cherbourg-en-Cotentin
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