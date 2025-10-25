Informations pratiques

Articulée autour de quatre grandes lignes de force qui traversent la Collection, l’« Exposition générale » présente la diversité des engagements artistiques portés par l’institution. Elle s’ouvre sur un laboratoire architectural (Machines d’Architecture) où maquettes, dessins, fragments et installations donnent à voir, en dialogue avec l’environnement urbain, une pluralité d’approches et d’appropriations critiques de l’architecture.

Composant une ville réinventée, ces formes côtoient les mondes vivants qui invitent à interroger le rôle de l’institution dans la conservation des écosystèmes menacés et les limites de l’anthropocentrisme (Être Nature). L’exposition explore également la création comme espace d’expérimentation et de décloisonnement, démontrant comment de nouvelles porosités entre art, artisanat et design renouvellent les langages plastiques (Making Things).

Enfin, elle convoque des pratiques artistiques mêlant technologie, fiction et savoirs scientifiques qui esquissent d’autres manières de lire et d’habiter le monde (Un Monde Réel). En périphérie de ces expositions thématiques, des présentations adjacentes révèlent les trajectoires et démarches individuelles ou collaboratives de certains artistes phares de la collection.

« Exposition générale » emprunte son titre aux expositions organisées par les Grands Magasins du Louvre dès la fin du XIXe siècle dans le bâtiment haussmannien qu’occupe aujourd’hui la Fondation Cartier, édifiée pour la première Exposition Universelle parisienne de 1855.

Vue d’Exposition Générale, Sarah Sze, Tracing Fallen Sky, 2020 ; Crédits : Marc Domage

3 bonnes raisons de découvrir la nouvelle Fondation Cartier

« Exposition générale » retrace quarante ans d’art contemporain à la Fondation Cartier à partir d’une collection façonnée au fil de sa programmation.

Du samedi 25 octobre 2025 au dimanche 23 août 2026 :

payant

De 0 à 15 euros.

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-25T02:00:00+02:00

fin : 2026-08-24T01:59:59+02:00

Date(s) :

Fondation Cartier pour l’art contemporain 2, place du Palais-Royal 75001 Paris



Afficher la carte du lieu Fondation Cartier pour l’art contemporain et trouvez le meilleur itinéraire

