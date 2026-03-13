Éguzon-Chantôme

Exposition George Sand

17 Rue Jules Ferry Éguzon-Chantôme Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-01

fin : 2026-12-31

Date(s) :

2026-10-01

Exposition sur George Sand.

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17 Rue Jules Ferry Éguzon-Chantôme 36270 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 36 68 05 bibliotheque.eguzon-chantome@wanadoo.fr

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English :

Exhibition on George Sand.

L’événement Exposition George Sand Éguzon-Chantôme a été mis à jour le 2026-05-28 par BERRY