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Exposition George Sand Éguzon-Chantôme

Exposition George Sand Éguzon-Chantôme

Exposition George Sand Éguzon-Chantôme jeudi 1 octobre 2026.

Adresse : 17 Rue Jules Ferry

Ville : 36270 Éguzon-Chantôme

Département : Indre

Début : jeudi 1 octobre 2026

Fin : jeudi 31 décembre 2026

Tarif : Gratuit

Éguzon-Chantôme

Exposition George Sand

17 Rue Jules Ferry Éguzon-Chantôme Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-01
fin : 2026-12-31

Date(s) :
2026-10-01

Exposition sur George Sand.
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17 Rue Jules Ferry Éguzon-Chantôme 36270 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 36 68 05  bibliotheque.eguzon-chantome@wanadoo.fr

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English :

Exhibition on George Sand.

L’événement Exposition George Sand Éguzon-Chantôme a été mis à jour le 2026-05-28 par BERRY

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