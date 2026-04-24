Exposition Gianpaolo Pagni Storia Dell’Arte Italiana Galerie Modulab Metz

Metz

Exposition Gianpaolo Pagni Storia Dell’Arte Italiana

Galerie Modulab 28 Rue Mazelle Metz Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-02 14:00:00

fin : 2026-06-27 18:00:00

Date(s) :

2026-05-02

En 2024, après avoir travaillé à partir de ses anciens manuels scolaires livres de biologie, de sténographie ou encore cahiers de mathématiques Gianpaolo Pagni entreprend une nouvelle série intitulé Storia dell’arte Italiana en intervenant directement sur son propre manuel d’histoire de l’art italien de Giulio Carlo Argan, ouvrage emblématique qui a accompagné la formation de générations d’étudiants italiens.Les pages de ce livre, conservées depuis les années d’études de l’artiste, portent déjà les traces d’un usage passé annotations, gribouillis, soulignements au crayon ou au surligneur.Ces marques constituent une première couche de mémoire et témoignent du temps consacré à l’apprentissage. Trente ans plus tard, l’artiste réactive cet objet en y intervenant à nouveau, y apposant ses dessins réalisés au tampon. Le livre devient ainsi le support d’une double temporalité, où se superposent mémoire étudiante et pratique artistique contemporaine.Tout public

0 .

Galerie Modulab 28 Rue Mazelle Metz 57000 Moselle Grand Est +33 6 76 95 44 09 contact@modulab.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In 2024, Gianpaolo Pagni began a new series of works entitled Storia dell’arte Italiana, based on his own textbook on the history of Italian art by Giulio Carlo Argan, an emblematic work that has accompanied the education of generations of Italian students.The pages of this book, preserved since the artist’s student days, already bear the traces of past use: annotations, scribbles, underlining in pencil or highlighter, all of which constitute a first layer of memory and bear witness to the time devoted to learning. Thirty years later, the artist reactivates this object by intervening once again, affixing her stamped drawings. The book thus becomes the medium of a double temporality, where student memory and contemporary artistic practice are superimposed.

L’événement Exposition Gianpaolo Pagni Storia Dell’Arte Italiana Metz a été mis à jour le 2026-04-21 par AGENCE INSPIRE METZ