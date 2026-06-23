Exposition Gilgogué, un voyage singulier Galerie Eloka Saint-Jean-le-Thomas

Informations pratiques

Saint-Jean-le-Thomas

Exposition Gilgogué, un voyage singulier

Galerie Eloka 5 chemin du Vieux Château Saint-Jean-le-Thomas Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-03

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-03

Né à Cabourg en 1947 dans une famille très modeste, Gilgogué est l’un des plus anciens et fervents défenseurs de l’art singulier français. Son parcours, atypique, en fait un personnage qui force l’admiration. Gilgogué a commencé à travailler dès l’âge de 17 ans, en tant qu’ouvrier dans les usines Renault, tout en peignant sur son temps de loisir. En 1989, il saute le pas et se consacre à sa vie d’artiste à Caen où il vit, tout en exposant à travers la France Paris, Nice, Deauville, Lille, Avignon etc. mais aussi en Europe Rome, Milan, Barcelone, Bruxelles, en Allemagne, en Suisse, etc. Il a exposé auprès des plus grands artistes de notre époque Basquiat, Keith Haring, Robert Combas, Di Rosa, etc.

Gilgogué a été l’assistant de Corneille, membre éminent du groupe CoBrA.

Son œuvre est inspirée par la figuration libre, mais surtout par l’art brut et les arts premiers ; Il en résulte une oeuvre colorée, joyeuse, pleine d’humour, mais aussi critique de notre temps, dans laquelle l’humain, la femme en particulier, tient une place de choix.

Rendez-vous du mardi au samedi, de 14h à 19h et le dimanche de 11h à 19h.

Vernissage le 09 juillet à partir de 18h. .

Galerie Eloka 5 chemin du Vieux Château Saint-Jean-le-Thomas 50530 Manche Normandie +33 6 21 72 39 60 galerie-eloka@orange.fr

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English : Exposition Gilgogué, un voyage singulier

L’événement Exposition Gilgogué, un voyage singulier Saint-Jean-le-Thomas a été mis à jour le 2026-06-23 par OT MSM Normandie BIT Genêts