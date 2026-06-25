Expositions estivales Saint Jean des Arts Espace Auriac Saint-Jean-le-Thomas
samedi 4 juillet 2026 · Espace Auriac · Saint-Jean-le-Thomas
Informations pratiques
Saint-Jean-le-Thomas
Expositions estivales Saint Jean des Arts
Espace Auriac Chemin du Vieux Château Saint-Jean-le-Thomas Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-04
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-07-04
Comme tous les ans, l’exposition de cet été regroupera une trentaine d’artistes peintres, photographes et sculpteurs qui présenteront leurs œuvres sur sept semaines à raison de quatre artistes par semaine. Peinture à l’acrylique, à l’huile, à l’aquarelle, pastel, graphisme, techniques mixtes, sculptures sur bois, bronze, fer, photographies noir et blanc, couleur, une diversité que nous vous invitons à découvrir tous les jours de 14h30 à 19h et le dimanche de 11h à 13h avec l’apéritif musical offert. Une belle occasion de se rencontrer.
Le site saintjeandesarts.com détaille chaque artiste en présentant une de ses œuvres et un texte de présentation. .
Espace Auriac Chemin du Vieux Château Saint-Jean-le-Thomas 50530 Manche Normandie +33 6 89 90 43 69 regine.hourbeigt@orange.fr
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English : Expositions estivales Saint Jean des Arts
L’événement Expositions estivales Saint Jean des Arts Saint-Jean-le-Thomas a été mis à jour le 2026-06-25 par OT MSM Normandie BIT Genêts
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