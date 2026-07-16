Exposition – Goat Country, Chapelle de l’Observance, Draguignan

Informations pratiques

Exposition – Goat Country 9 octobre 2026 – 15 janvier 2027, les vendredis Chapelle de l’Observance Var

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-09T10:00:00+02:00 – 2026-10-09T17:00:00+02:00

Fin : 2027-01-15T10:00:00+01:00 – 2027-01-15T17:00:00+01:00

Goat Country

une exposition d’Alex Mullen

Goat Country s’inscrit dans le paysage artistique et l’héritage culturel liés au sud de la France. Le titre joue sur un double sens “GOAT”, acronyme anglais pour Greatest Of All Time (le plus grand de tous les temps), fait référence aux artistes qui ont façonné les mouvements artistiques liés à ce territoire. De l’impressionnisme au post−impressionnisme puis au fauvisme, la lumière, les couleurs et les paysages du sud de la France ont contribué à l’émergence de formes majeures de l’art moderne. Artiste australien installé dans la région depuis plusieurs années, son travail s’est développé à partir d’une observation quotidienne du territoire et de ses paysages. L’exposition dialogue avec cet héritage en faisant écho aux collines, au littoral et aux reliefs qui façonnent encore aujourd’hui l’identité visuelle de ce territoire.

Les peintures sont réalisées selon un processus de réduction progressive. Chaque oeuvre débute par une photographie, transposée en dessin au crayon, puis en étude au pastel, avant d’être finalisée en peinture à partir de la seule étape précédente comme référence. En s’éloignant de la source initiale, le détail descriptif s’efface au profit de l’atmosphère, du rythme et de la structure. Il ne s’agit pas d’une représentation fidèle du paysage, mais d’une interprétation fondée sur l’observation, la mémoire et l’expérience du territoire.

Du 9 octobre 2026 au 16 janvier 2027 – Petites salles de la Chapelle de l’Observance

Chapelle de l’Observance 2 montée du rigoulier draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

Exposition Chapelle de l’Observance