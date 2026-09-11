Exposition Grammaire du manque par Silvana McNulty, Annexe Giffard (École Supérieure d’Art et de Design TALM), Angers

Informations pratiques

Exposition Grammaire du manque par Silvana McNulty 19 et 20 septembre Annexe Giffard (École Supérieure d’Art et de Design TALM) Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Une exposition de Silvana Mc Nulty, artiste plasticienne

Par le crochet, l’assemblage et le détournement d’objets, Silvana Mc Nulty compose une écriture sculpturale faite de vides, de liens et de transformations. De manière sensible, l’artiste développe plusieurs formes artistiques, entre l’installation et le textile, révélant l’absence et la présence mais aussi l’ordre et le désordre.

Venez découvrir le fruit de ses recherches, issues de sa résidence artistique à l’Atelier du Haut-Anjou, en partenariat avec l’École supérieure d’art et de design TALM-Angers. L’atelier du Haut-Anjou, résidence unique de territoire, est un lieu singulier alliant une approche contemporaine de la création textile de haut niveau avec une maîtrise technique renouvelée.

Vernissage le samedi 19 septembre 2026 à 17h30. Ouvert à toutes et tous.

Annexe Giffard (École Supérieure d’Art et de Design TALM) 25 bis rue Paul Bert, 49100 Angers Angers Maine-et-Loire Pays de la Loire 0272798690 http://esad-talm.fr « Giffard » est un des 4 bâtiments qui constituent l’école des beaux-arts angevine, de part son passé de distillerie de la célèbre firme Giffard. Entrée par la rue Paul Bert ou le Parc d’Olonne

Une exposition de Silvana Mc Nulty, artiste plasticienne

© Manon Michèle