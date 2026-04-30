Exposition – grand air Centre Paris Anim’ Jean-Michel Martial PARIS

Souffler, tracer, ramasser, piquer… Dans l’imagier de Margaux Othats, une enfant goûte chacune des saisons au grand air. Les verbes d’actions, comme une ritournelle, sont mis en pratique par l’enfant ou par l’environnement.

Une invitation à jouer avec les mots et à saisir la beauté de la nature tout au long de l’année !

Exposition de planches tirées du livre « Le grand Air » de Margaux Othat publié aux éditions La Partie.



L’exposition à lieu dans le cadre du Festival Nourrir la ville de la Ville a des Arts en collaboration avec la Mairie du 18.

Du lundi 04 mai 2026 au vendredi 29 mai 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-04T02:00:00+02:00

fin : 2026-05-30T01:59:59+02:00

Date(s) :

Centre Paris Anim’ Jean-Michel Martial 9, rue Tchaïkovski 75018 PARIS

https://www.actisce.eu/jm-martial +33158205800 cpajeanmichelmartial@actisce.org https://www.facebook.com/centrejeanmichelmartial/ https://www.facebook.com/centrejeanmichelmartial/



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