Exposition « Grand Paris Sud, une territoire, un héritage », Hôtel de la Communauté – Carré Sénart, Lieusaint
vendredi 18 septembre 2026 · Hôtel de la Communauté - Carré Sénart · Lieusaint
Informations pratiques
Exposition « Grand Paris Sud, une territoire, un héritage » Vendredi 18 septembre, 10h00 Hôtel de la Communauté – Carré Sénart Seine-et-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:30:00+02:00
Le service des Archives de Grand Paris Sud propose aux élèves de découvrir une exposition retraçant l’histoire des compétences exercées sur le territoire à travers des archives allant du début du XXᵉ siècle à nos jours.
Cette plongée dans le passé montrera que les missions aujourd’hui portées par l’agglomération sont le fruit d’un héritage ancien et que, bien avant sa création institutionnelle, Grand Paris Sud se dessinait déjà à travers les dynamiques, les projets et les services qui façonnent le territoire depuis plus d’un siècle.
Hôtel de la Communauté – Carré Sénart 9 allée de la Citoyenneté 77127 Lieusaint Lieusaint 77127 Seine-et-Marne Île-de-France 01 64 13 17 52 [{« type »: « email », « value »: « archives@grandparissud.fr »}]
Exposition « Grand Paris Sud, une territoire, un héritage »
© Grand Paris Sud
À voir aussi à Lieusaint (Seine-et-Marne)
- Visite des réserves des archives de Grand Paris Sud, Hôtel de la Communauté – Carré Sénart, Lieusaint 18 septembre 2026
- Visite de chapiteau, Théâtre-Sénart, Lieusaint 18 septembre 2026
- Répétition ouverte concert « La Mission », Théâtre-Sénart, Lieusaint 18 septembre 2026
- Journées portes ouvertes – Centre Opérationnel Bus de Lieusaint, Centre Opérationnel Bus de Lieusaint, Lieusaint 19 septembre 2026
- Imagine ta ville idéale, Maison des cultures et des arts, Lieusaint 19 septembre 2026