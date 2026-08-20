Exposition « Grand Paris Sud, une territoire, un héritage », Hôtel de la Communauté – Carré Sénart, Lieusaint

Informations pratiques

Exposition « Grand Paris Sud, une territoire, un héritage » Vendredi 18 septembre, 10h00 Hôtel de la Communauté – Carré Sénart Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:30:00+02:00

Le service des Archives de Grand Paris Sud propose aux élèves de découvrir une exposition retraçant l’histoire des compétences exercées sur le territoire à travers des archives allant du début du XXᵉ siècle à nos jours.

Cette plongée dans le passé montrera que les missions aujourd’hui portées par l’agglomération sont le fruit d’un héritage ancien et que, bien avant sa création institutionnelle, Grand Paris Sud se dessinait déjà à travers les dynamiques, les projets et les services qui façonnent le territoire depuis plus d’un siècle.

Hôtel de la Communauté – Carré Sénart 9 allée de la Citoyenneté 77127 Lieusaint Lieusaint 77127 Seine-et-Marne Île-de-France 01 64 13 17 52 [{« type »: « email », « value »: « archives@grandparissud.fr »}]

Exposition « Grand Paris Sud, une territoire, un héritage »

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