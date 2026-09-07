Répétition ouverte concert « La Mission », Théâtre-Sénart, Lieusaint

Informations pratiques

Répétition ouverte concert « La Mission » Vendredi 18 septembre, 15h30 Théâtre-Sénart Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T15:30:00+02:00 – 2026-09-18T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-18T15:30:00+02:00 – 2026-09-18T16:30:00+02:00

Les DJ et musiciens « cyborgs » sont de retour pour leur nouveau spectacle Mission, programmé en mars prochain lors d’IcoSonic. Ils ont répété plusieurs jours au Théâtre et vont se confronter pour la première fois au regard du pubkic, à votre regard. Alors, ils nous ouvrent les portes de leur vaisseau spatial et musical, en avant-première !

À partir de 8 ans.

Théâtre-Sénart 8 allée de la Mixité, 77127 Lieusaint, France Lieusaint 77127 Seine-et-Marne Île-de-France +33160345360 http://theatre-senart.com [{« type »: « link », « value »: « https://reservations.theatre-senart.com/agenda/554-Sortie-de-residence-DJ-Show-Set »}] Le Théâtre-Sénart est implanté au cœur du carré Sénart à Lieusaint. Avec ses 2 salles, l’une de 843 places et l’autre, modulable, pouvant accueillir de 383 places assises à près de 1 000 places dites “debout” pour les concerts, le Théâtre-Sénart propose une programmation riche et variée pour tous les publics : théâtre, danse, musique, arts de la piste, ainsi qu’une programmation à destination du jeune public. Ce sont par saison plus de 50 spectacles, avec environ 200 représentations. En voiture : Autoroute A5 sortie n°10. Suivre les flèches Le Théâtre. En transports en commun : PAR LE RER D Via Combs-la-Ville – Quincy arrêt Lieusaint – Moissy Via Corbeil-Essonne arrêt Corbeil-Essonne Puis le T Zen arrêt Carré des Arts.

Les DJ et musiciens « cyborgs » sont de retour pour leur nouveau spectacle Mission, programmé en mars prochain lors d’IcoSonic. Ils ont répété plusieurs jours au Théâtre et vont se confronter pour la à…

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