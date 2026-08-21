Visite des réserves des archives de Grand Paris Sud, Hôtel de la Communauté – Carré Sénart, Lieusaint
vendredi 18 septembre 2026 · Hôtel de la Communauté - Carré Sénart · Lieusaint
Informations pratiques
Visite des réserves des archives de Grand Paris Sud Vendredi 18 septembre, 10h00 Hôtel de la Communauté – Carré Sénart Seine-et-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:30:00+02:00
À l’occasion des journées européennes du patrimoine, le service des Archives de Grand Paris Sud propose aux scolaires de découvrir ses réserves d’archives, guidée par les archivistes.
Méthode de classement, de conservation préventive des risques de dégradation et mission de l’archiviste, seront présentées lors de cette visite.
Hôtel de la Communauté – Carré Sénart 9 allée de la Citoyenneté 77127 Lieusaint Lieusaint 77127 Seine-et-Marne Île-de-France 01 64 13 17 52 [{« type »: « email », « value »: « archives@grandparissud.fr »}]
À l’occasion des journées européennes du patrimoine, le service des Archives de Grand Paris Sud propose aux scolaires de découvrir ses réserves d’archives, guidée par les archivistes.
© Grand Paris Sud
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