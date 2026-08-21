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Visite des réserves des archives de Grand Paris Sud, Hôtel de la Communauté – Carré Sénart, Lieusaint

vendredi 18 septembre 2026 · Hôtel de la Communauté - Carré Sénart · Lieusaint

Visite des réserves des archives de Grand Paris Sud, Hôtel de la Communauté – Carré Sénart, Lieusaint

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Lieu
Hôtel de la Communauté - Carré Sénart
Adresse
9 allée de la Citoyenneté 77127 Lieusaint
Ville
77127 Lieusaint
Département
Seine-et-Marne

Visite des réserves des archives de Grand Paris Sud Vendredi 18 septembre, 10h00 Hôtel de la Communauté – Carré Sénart Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:30:00+02:00

À l’occasion des journées européennes du patrimoine, le service des Archives de Grand Paris Sud propose aux scolaires de découvrir ses réserves d’archives, guidée par les archivistes.
Méthode de classement, de conservation préventive des risques de dégradation et mission de l’archiviste, seront présentées lors de cette visite.

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À l’occasion des journées européennes du patrimoine, le service des Archives de Grand Paris Sud propose aux scolaires de découvrir ses réserves d’archives, guidée par les archivistes.

© Grand Paris Sud

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