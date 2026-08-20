Imagine ta ville idéale, Maison des cultures et des arts, Lieusaint

samedi 19 septembre 2026 · Maison des cultures et des arts · Lieusaint

Informations pratiques

Imagine ta ville idéale Samedi 19 septembre, 10h30 Maison des cultures et des arts Seine-et-Marne

Enfant de 6 à 10 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la médiathèque Côté Cour propose aux enfants de réaliser une fresque collective à la manière de l’artiste Hundertwasser.

Maison des cultures et des arts 86 rue de Paris 77127 Lieusaint Lieusaint 77127 Seine-et-Marne Île-de-France 01 60 60 97 51 https://www.ville-lieusaint.fr/demarches-infos-pratiques/infos-pratiques/culture/la-mca/ https://www.facebook.com/lamargelieusaint/ [{« type »: « phone », « value »: « 01 64 13 33 90 »}] Salle d’expositions et école d’arts plastiques

A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la médiathèque Côté Cour propose aux enfants de réaliser une fresque collective à la manière de l’artiste Hundertwasser.

© Grand Paris Sud / Eric Miranda