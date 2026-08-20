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Imagine ta ville idéale, Maison des cultures et des arts, Lieusaint

samedi 19 septembre 2026 · Maison des cultures et des arts · Lieusaint

Imagine ta ville idéale, Maison des cultures et des arts, Lieusaint

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Maison des cultures et des arts
Adresse
86 rue de Paris 77127 Lieusaint
Ville
77127 Lieusaint
Département
Seine-et-Marne
Tarif
Enfant de 6 à 10 ans

Imagine ta ville idéale Samedi 19 septembre, 10h30 Maison des cultures et des arts Seine-et-Marne

Enfant de 6 à 10 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la médiathèque Côté Cour propose aux enfants de réaliser une fresque collective à la manière de l’artiste Hundertwasser.

Maison des cultures et des arts 86 rue de Paris 77127 Lieusaint Lieusaint 77127 Seine-et-Marne Île-de-France 01 60 60 97 51 https://www.ville-lieusaint.fr/demarches-infos-pratiques/infos-pratiques/culture/la-mca/ https://www.facebook.com/lamargelieusaint/ [{« type »: « phone », « value »: « 01 64 13 33 90 »}] Salle d’expositions et école d’arts plastiques
A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la médiathèque Côté Cour propose aux enfants de réaliser une fresque collective à la manière de l’artiste Hundertwasser.

© Grand Paris Sud / Eric Miranda

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