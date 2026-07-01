Exposition Guimet+ « Chine », Musée des arts décoratifs Sabatier d’Espeyran, Montpellier

Informations pratiques

Exposition Guimet+ « Chine » 19 et 20 septembre Musée des arts décoratifs Sabatier d’Espeyran Hérault

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’hôtel de Cabrières-Sabatier d’Espeyran, élégant hôtel particulier situé à proximité immédiate du musée Fabre, accueille Guimet+ Montpellier, fruit d’un partenariat avec le musée Guimet, qui abrite la plus importante collection nationale d’arts asiatiques en Europe.

Découvrez une sélection exceptionnelle de 30 chefs-d’œuvre de l’art chinois et plongez au cœur de plusieurs millénaires d’histoire, de savoir-faire et de création artistique.

Musée des arts décoratifs Sabatier d’Espeyran 6bis Rue Montpellieret, 34000 Montpellier, France Montpellier 34000 Centre Hérault Occitanie 0467148300 https://www.museefabre.fr/histoire-hotel-sabatier-despeyran Dans le prolongement de la modernisation et de l’extension du musée Fabre, l’hôtel de Cabrières-Sabatier d’Espeyran accueille le département des arts décoratifs du musée. Cette demeure historique permet de découvrir les cadres de vie des sociétés bourgeoises et aristocratiques des XVIIIe et XIXe siècles. Dans les décors entièrement restaurés de ses salons, l’hôtel dévoile une collection de mobilier remarquable ainsi qu’un fonds de céramiques et de pièces d’orfèvrerie. L’ensemble de la collection est installé dans ces intérieurs fidèlement reconstitués. Tramway lignes 1, 2 stations Comédie et Corum, ligne 4 station Corum.

L’hôtel de Cabrières-Sabatier d’Espeyran, hôtel particulier situé juste à côté du musée Fabre, accueille Guimet+ Montpellier, produit d’un partenariat noué avec le musée Guimet, plus grande nationale…

©Musée Fabre Montpellier 3M