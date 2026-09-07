UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Auray

Exposition « Gustanais.es et Alréen.nes. Souvenirs des années 1950 et 1960 », Quai Martin, Auray

samedi 19 septembre 2026 · Quai Martin · Auray

Exposition « Gustanais.es et Alréen.nes. Souvenirs des années 1950 et 1960 », Quai Martin, Auray

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Quai Martin
Adresse
Quai Abbé Joseph Martin 56400 Auray
Ville
56400 Auray
Département
Morbihan
Tarif
accès libre, sur le quai Martin

Exposition « Gustanais.es et Alréen.nes. Souvenirs des années 1950 et 1960 » 19 et 20 septembre Quai Martin Morbihan

accès libre, sur le quai Martin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T22:00:00+02:00

Une exposition sur le quartier de Saint-Goustan : les témoignages oraux et souvenirs de nos aînés sont associés à des photographies ou cartes postales anciennes issues de collections privées et municipales.

Quai Martin Quai Abbé Joseph Martin 56400 Auray Auray 56400 Saint-Goustan Morbihan Bretagne https://www.auray.fr/ma-ville/histoire/la-construction-du-quai-martin-1815-1825
« Gustanais.es et Alréen.nes. Souvenirs des années 1950 et 1960 » est une exposition sur le quartier de Saint-Goustan

© collection privée

À voir aussi à Auray (Morbihan)