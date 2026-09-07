Exposition « Gustanais.es et Alréen.nes. Souvenirs des années 1950 et 1960 », Quai Martin, Auray

Informations pratiques

Exposition « Gustanais.es et Alréen.nes. Souvenirs des années 1950 et 1960 » 19 et 20 septembre Quai Martin Morbihan

accès libre, sur le quai Martin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T22:00:00+02:00

Une exposition sur le quartier de Saint-Goustan : les témoignages oraux et souvenirs de nos aînés sont associés à des photographies ou cartes postales anciennes issues de collections privées et municipales.

Quai Martin Quai Abbé Joseph Martin 56400 Auray Auray 56400 Saint-Goustan Morbihan Bretagne https://www.auray.fr/ma-ville/histoire/la-construction-du-quai-martin-1815-1825

« Gustanais.es et Alréen.nes. Souvenirs des années 1950 et 1960 » est une exposition sur le quartier de Saint-Goustan

© collection privée