Exposition « Gustanais.es et Alréen.nes. Souvenirs des années 1950 et 1960 », Quai Martin, Auray
samedi 19 septembre 2026 · Quai Martin · Auray
Informations pratiques
Exposition « Gustanais.es et Alréen.nes. Souvenirs des années 1950 et 1960 » 19 et 20 septembre Quai Martin Morbihan
accès libre, sur le quai Martin
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T22:00:00+02:00
Une exposition sur le quartier de Saint-Goustan : les témoignages oraux et souvenirs de nos aînés sont associés à des photographies ou cartes postales anciennes issues de collections privées et municipales.
Quai Martin Quai Abbé Joseph Martin 56400 Auray Auray 56400 Saint-Goustan Morbihan Bretagne https://www.auray.fr/ma-ville/histoire/la-construction-du-quai-martin-1815-1825
« Gustanais.es et Alréen.nes. Souvenirs des années 1950 et 1960 » est une exposition sur le quartier de Saint-Goustan
© collection privée
À voir aussi à Auray (Morbihan)
- Comment s’habillaient les enfants alréens il y a 100 ans ?, Église Saint-Gildas, Auray 18 septembre 2026
- JEP Visite libre et commentée Découverte des bateaux d’intérêt patrimonial Saint-Goustan Auray 19 septembre 2026
- JEP Exposition Gustanais.ses & alréen.nes souvenirs des années 1950 et 1960 Auray 19 septembre 2026
- JEP Visite guidée Le Mausolée de Cadoudal Auray 19 septembre 2026
- JEP Patrimoine photographique Auray 19 septembre 2026