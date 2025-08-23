Exposition GWENAEL ROLLAND Médiathèque Les tréseors de Tolente Plouguerneau

Médiathèque Les tréseors de Tolente 5 Rue du Colombier Plouguerneau Finistère

Début : 2026-05-06

fin : 2026-06-26

2026-05-06

Inépuisable comme la ressource, Gwenaël Rolland alias « Mes objets détournés », continue de nous surprendre depuis bientôt dix années. A la fois drôle et poétique, loin de chercher la perfection, le trait de « Mes objets détournés » nous interroge sur notre rapport à la consommation.

Si Voir différemment fonctionne sur les objets, qu’en est-il de notre rapport à l’autre ?

Quel que soit son âge, sa culture chacun trouvera dans ces dessins une idée qui lui parle… .

Médiathèque Les tréseors de Tolente 5 Rue du Colombier Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 03 06 34

