Exposition « Ha, ha… Les jardins publics de l’Orne, quelle révélation ! », Archives départementales de l’Orne, Alençon

Exposition « Ha, ha… Les jardins publics de l’Orne, quelle révélation ! » 19 et 20 septembre Archives départementales de l’Orne Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Outre une interjection exprimant l’étonnement, « Haha », est aussi un substantif qui appartient au vocabulaire spécifique des jardins. Dans ce cas, il désigne un fossé sec et profond, souvent maçonné qui délimite tout le pourtour d’un jardin dénommé parc lorsque sa surface est suffisamment vaste.

Pour parfaire la connaissance des parcs et jardins publics aménagés dans les principales villes et petites cités de caractère du département, depuis la fin du XVIIIe siècle jusqu’au début du XXIe siècle, la direction des archives de l’Orne et le service de l’Inventaire de la Région Normandie se sont associés pour mener cette étude inédite.

À la faveur de l’édition 2026 du festival Normandie Impressionniste qui est dédiée au thème des jardins et commémorera le centenaire de la disparition de Claude Monet (1840-1926), une exposition de restitution et valorisation de l’étude est proposée du 3 juillet au 27 septembre 2026. Conçue en partenariat avec le Fonds départemental d’art contemporain, elle souligne ainsi les convergences permanentes qui ont existé entre histoire de l’art et composition des jardins. Son parcours scénographié comprend un noyau central à Alençon ainsi que plusieurs étapes réparties sur l’ensemble du territoire départemental, en particulier dans les petites cités de caractère.

Archives départementales de l’Orne 8 Avenue de Basingstoke, 61000 Alençon, France Alençon 61000 Orne Normandie 0233812300 https://archives.orne.fr

Outre une interjection exprimant l’étonnement, « Haha », est aussi un substantif qui appartient au vocabulaire spécifique des jardins. Dans ce cas, il désigne un fossé sec et profond, souvent maçonné…

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