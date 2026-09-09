Exposition « Habiter demain en Petite Camargue », Pavillon de la Culture et du Patrimoine, Saint-Gilles

samedi 19 septembre 2026 · Pavillon de la Culture et du Patrimoine · Saint-Gilles

Informations pratiques

Exposition « Habiter demain en Petite Camargue » 19 et 20 septembre Pavillon de la Culture et du Patrimoine Gard

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

À travers cette exposition, découvrez le travail mené par les étudiants de l’École nationale supérieure d’architecture de Montpellier afin d’imaginer de nouvelles façons d’habiter la Petite Camargue, et notamment Saint-Gilles.

Leurs projets proposent de concilier patrimoine, paysage, mobilité, habitat et adaptation au changement climatique. Venez, à votre tour, porter un regard sensible et innovant sur la commune.

Pavillon de la Culture et du Patrimoine Place Emile Zola, 30800 Saint-Gilles Saint-Gilles 30800 Gard Occitanie Salle multiculturelle.

À travers cette exposition, découvrez le travail mené par les étudiants de l’École nationale supérieure d’architecture de Montpellier afin d’imaginer de nouvelles façons d’habiter la Petite Camargue,…