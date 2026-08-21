Exposition Hellemmes en Musique, Ecole de Musique d’Hellemmes, Hellemmes
samedi 19 septembre 2026 · Ecole de Musique d'Hellemmes · Hellemmes
Informations pratiques
Exposition Hellemmes en Musique Samedi 19 septembre, 10h00 Ecole de Musique d’Hellemmes Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Découvrez ou redécouvrez le patrimoine musical d’Hellemmes à travers une exposition retraçant les moments et acteurs marquants de la commune
Ecole de Musique d’Hellemmes 1A Rue François Marceau, 59260 Hellemmes Hellemmes 59260 Nord Hauts-de-France L’école municipale de Musique d’Hellemmes
Découvrez ou redécouvrez le patrimoine musical d’Hellemmes à travers une exposition retraçant les moments et acteurs marquants de la commune
À voir aussi à Hellemmes (Nord)
- Les Popotes Roulantes fêtent leurs 10 ans !, Centre Gustave Engrand, Hellemmes 12 septembre 2026
- Vide-grenier d’automne – 13/9, hellemmes, Hellemmes 13 septembre 2026
- Visite du Technicentre Industriel d’Hellemmes de SNCF Voyageurs “Redonner vie, résister, réinventer”, Technicentre Industriel d’Hellemmes, Hellemmes 19 septembre 2026
- Exposition Concours Photo, Maison de la Jeunesse, Hellemmes 19 septembre 2026
- Visite guidée « Hellemmes : de la ferme a l’usine », Place Joseph Hentgès – Les Acacias, Hellemmes 19 septembre 2026