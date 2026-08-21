Exposition Hellemmes en Musique, Ecole de Musique d’Hellemmes, Hellemmes

Informations pratiques

Exposition Hellemmes en Musique Samedi 19 septembre, 10h00 Ecole de Musique d’Hellemmes Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Découvrez ou redécouvrez le patrimoine musical d’Hellemmes à travers une exposition retraçant les moments et acteurs marquants de la commune

Ecole de Musique d’Hellemmes 1A Rue François Marceau, 59260 Hellemmes Hellemmes 59260 Nord Hauts-de-France L’école municipale de Musique d’Hellemmes

Découvrez ou redécouvrez le patrimoine musical d’Hellemmes à travers une exposition retraçant les moments et acteurs marquants de la commune