Exposition Henri Cartier-Bresson Caumont Centre d’art Aix-en-Provence
jeudi 5 novembre 2026 · Caumont Centre d'art · Aix-en-Provence
Informations pratiques
Aix-en-Provence
Exposition Henri Cartier-Bresson
Du 05/11/2026 au 21/03/2027 tous les jours.
Dernière entrée 30 minutes avant la fermeture. Caumont Centre d’art 3 rue Joseph Cabassol Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 13.5 – 13.5 – 13.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-05
fin : 2027-03-21
Date(s) :
2026-11-05
Caumont-Centre d’Art consacre son exposition d’hiver à Henri Cartier-Bresson, figure majeure de la photographie du XXᵉ siècle et cofondateur de Magnum Photos.
Pendant près de 70 ans, celui que l’on surnommait l’œil du siècle a parcouru l’Europe, saisissant ses habitants, ses transformations et les grands bouleversements de son époque.
Plus de 100 photographies, des clichés iconiques aux images rarement, voire jamais dévoilées, seront réunies pour cette exposition exceptionnelle. Rendez-vous dès le 5 novembre pour découvrir l’Europe à travers l’objectif d’Henri Cartier-Bresson. .
Caumont Centre d’art 3 rue Joseph Cabassol Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Caumont-Centre d’Art is dedicating its winter exhibition to Henri Cartier-Bresson, a leading figure in 20th-century photography and co-founder of Magnum Photos.
L’événement Exposition Henri Cartier-Bresson Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de Tourisme d’Aix en Provence
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